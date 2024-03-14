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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нэшвилл» набирает очки в 13 играх подряд. До рекорда франшизы 2 матча

После победы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Виннипегом» (4:2), «Предаторс» продлили серию матчей с набранными очками до 13.

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