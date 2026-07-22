Igor Levitas: Can people with flogged asses think about democracy?

Today's topic appeared absolutely by accident. I was looking through the list of events that happened during the day and found two similar ones that surprised me a lot: 1971 — flogging of students is prohibited in Toronto schools.
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