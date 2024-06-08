Новости с фронта: как армия России освобождает сёла под Харьковом и отражает атаки ССО в Запорожье Ольга Вайленко7 июня 2024 года армия России продолжает наступательные операции на нескольких фронтах, включая Харьковское, Запорожское и Донецкое направления.