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"Оренбург" разгромил махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

"Оренбург" разгромил махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

t.me/ФК «Динамо» Махачкала В домашнем матче 10-го тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" одержал крупную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 4:0.

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