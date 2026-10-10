"Оренбург" разгромил махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

t.me/ФК «Динамо» Махачкала В домашнем матче 10-го тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" одержал крупную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 4:0.
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