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На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 находился финансовый директор РФС — источник

На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 находился финансовый директор РФС — источник

По информации СМИ, на борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 находился финансовый директор РФС — Арсений Замятин и его супруга Полина.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Сколько талантливых финансистов,в России, бесследно исчезают..Спасибо государству за новые горизонты))
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