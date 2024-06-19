Большинство россиян получает зарплату в 200 тысяч рублей - заявил Путин. Откуда у Гаранта такие цифры?!

Фото: ria.ru Когда наш Гарант в очередной раз начинает бодро рапортовать об очередных "рывках и прорывах", оперируя при этом цифрами, хочется задать вполне справедливый вопрос: кто тот сказочник, который снабжает нашего президента подобной ересью? На этой недели в ходе первой за десять лет поездки в Якутск Путин заявил о том, что годовой доход основной части россиян составляет 2, 4 млн рублей в год , При этом ежемесячный доход, по словам президента, в текущем году уже составил 200 тысяч рублей.