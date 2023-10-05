Barclays: гособлигации США может спасти только крах акций

Обвал глобальных гособлигаций, считают аналитики Barclays Plc во главе с Аджаем Раджадакшей, способен остановить только обвал акций, который поможет вернуть привлекательность финансовых активов с фиксированным доходом для инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии