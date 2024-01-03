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Влюбилась в другого....

Влюбилась в другого....

Как говорила знаменитая Фаина Раневская: «Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще – если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!» Примечательно, что Раневская ни разу не была замужем.

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