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Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак украинских дронов

Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак украинских дронов

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. В региональном оперштабе сообщили, что в Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль, пострадала женщина.

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