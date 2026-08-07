Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак украинских дронов

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. В региональном оперштабе сообщили, что в Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль, пострадала женщина.
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