Правительство Самарской области опровергло увольнение Натальи Ржевской

Однако должность она всё-таки потеряла, но ей могут предложить другое место в министерстве.Напомним, информацию о выговоре и увольнении замминистра минэнерго и ЖКХ Самарской области опубликовал Дмитрий Асеев — зампредседателя депутатов Октябрьского района Самары.