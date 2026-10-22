© Ewbank's AuctioneersКоллекция карточек с покемонами, 15 лет пролежавшая на чердаке, принесла британскому пенсионеру £1,56 млн (около ₽171,2 млн).
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