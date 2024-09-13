Те, кто вырос в СССР, не пройдет: угадайте 5 советских мультфильмов про школьников по первым кадрам

Проверьте свою память «Вовка в Тридевятом царстве»В СССР было снято немало фильмов и мультфильмов, посвященных школьным будням.
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