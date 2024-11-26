Минобороны РФ: снайперские пары сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении

Расстояние до цели составляло более километра Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» сорвали ротацию украинской армии на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, рассказали журналистам в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии