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Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 голами в овертаймах матчей регулярки. У Овечкина 25

Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 голами в овертаймах матчей регулярки. У Овечкина 25

Сидни Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 голами в овертаймах в играх регулярки. Капитан «Питтсбурга» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

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