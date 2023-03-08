Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 голами в овертаймах матчей регулярки. У Овечкина 25

Сидни Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 голами в овертаймах в играх регулярки. Капитан «Питтсбурга» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ).
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии