Паскаль Верляйн начал новый сезон Формулы Е с победы

Simon GallowayНовый сезон чемпионата мира по гонкам электромобилей Формула Е стартовал в Мексике. На трассе имени братьев Родригез в Мехико, где проходит Гран При Мексики Формулы 1, гоночный уик-энд прошёл под диктовку пилота заводской команды TAG Heuer Porsche Formula E Team немца Паскаля Верляйна, выигравшего квалификацию и гонку.