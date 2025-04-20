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Власти Венгрии приветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

Власти Венгрии приветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, поможет сохранить жизни. Такое заявление сделал 19 апреля директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер в социальной сети.

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