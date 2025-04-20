Власти Венгрии приветствовали объявленное Путиным пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, поможет сохранить жизни. Такое заявление сделал 19 апреля директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер в социальной сети.
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