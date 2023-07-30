Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Валентин Щербаков Снова этот извращенец суёт своё лживое рыло куда его не просят

Владимир Козлов Может быть ему ещё и огород вскопать. Он бы молился чтобы не убивали мирных жителей и детей в ДНР и ЛНР и на других территориях России. Он, что, не знает что под предлогом поставок зерна возят оружие? Лицемер!