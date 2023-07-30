Папа римский Франциск призвал Россию вернуться к реализации зерновой сделки. Об этом он заявил 30 июля после традиционной проповеди.
Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку
Комментарии
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Валентин Щербаков
Снова этот извращенец суёт своё лживое рыло куда его не просят
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1 д.
Владимир Козлов
Может быть ему ещё и огород вскопать. Он бы молился чтобы не убивали мирных жителей и детей в ДНР и ЛНР и на других территориях России. Он, что, не знает что под предлогом поставок зерна возят оружие? Лицемер!
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1 д.
Байгерей Далгатов
О гибнущих с обеих сторон солдатах и речи нет. Человеческая жизнь для запада гроша ломанного не стоит - а зерно подавай, оно не должно портится а то гей ропейцы не смогут друг друга дергать. Лицемер в квадрате.!!!!
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1 д.
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