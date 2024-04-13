Чем важна десятая заморозка ставки Банком Кореи для Азии ?

Центральный банк Южной Кореи все больше не оправдывает надежд азиатских инвесторов. Регулятор в десятый раз подряд оставил процентную ставку без изменений на уровне 3,5% и перестал подавать сигналы на скорое ослабление ставки.
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