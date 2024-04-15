Астраханец похитил у главы крестьянского хозяйства 700 000 рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали ранее судимого 36-летнего астраханца, подозреваемого в мошенничестве.