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Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Анатолий Кашпировский, фото: og.ruАнатолий Кашпировский, некогда знаменитый “экстрасенс”, вновь оказался в центре внимания, но теперь не из-за своих гипнотических сеансов, а из-за подозрений в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
кто разрешил проводить эти встречи шарлатана?
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