Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Анатолий Кашпировский, фото: og.ruАнатолий Кашпировский, некогда знаменитый “экстрасенс”, вновь оказался в центре внимания, но теперь не из-за своих гипнотических сеансов, а из-за подозрений в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.