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Врач Пащенко: яйца, бобовые и рыба помогут в борьбе с облысением

Врач Пащенко: яйца, бобовые и рыба помогут в борьбе с облысением

Причины облысения достаточно разнообразны. Хотя генетика, гормональные изменения и стресс играют значительную роль в этом вопросе, правильное питание является важным фактором в поддержании здоровья волос и кожи головы.

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