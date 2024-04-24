«Тимур и его команда»: появятся ли в деле замминистра обороны новые фигуранты?

Александр Лагуткин

Не везет нашему министру на заместителей. Причем начиная ещё с МЧС. И этот Иванов, делающий деньги на крови россиян в военное время, также скорее всего там не один. Это единая чиновничья система пожирающая Государство Российское. И нет сладу с этой гидрой. Одни армию обворовывают, другие наживаются на том, что завозят внутрь воюющей страны многомиллионную потенциальную армию боевиков ИГИЛ. Третьи снабжают врага топливом для бронетехники через н/п "Дружба". Вроде бы всё это и не специально, но в целом эта масса продажных чиновников и барыг создает условия для дестабилизации внутренней обстановки в стране, с её последующим развалом и уничтожением. Это работа на врага. Это предательство государства и народа России. И почему до сих пор не воссоздан СМЕРШ с полномочиями военного времени!?