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«Тимур и его команда»: появятся ли в деле замминистра обороны новые фигуранты?

«Тимур и его команда»: появятся ли в деле замминистра обороны новые фигуранты?

В Министерстве обороны России разразился крупный скандал, связанный с задержанием заместителя министра Тимура Иванова.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Не везет нашему министру на заместителей.   Причем начиная ещё с МЧС.  И этот Иванов, делающий деньги на крови россиян в военное время, также скорее всего там не один.   Это единая чиновничья система пожирающая Государство Российское. И нет сладу с этой гидрой. Одни армию обворовывают, другие наживаются на том, что завозят внутрь воюющей страны многомиллионную потенциальную армию боевиков ИГИЛ. Третьи снабжают врага топливом для бронетехники через н/п &quot;Дружба&quot;.  Вроде бы всё это и не специально, но в целом  эта масса продажных чиновников и барыг создает условия для дестабилизации внутренней обстановки в стране, с  её последующим развалом и уничтожением. Это  работа на врага.  Это предательство государства и народа России. И почему до сих пор не воссоздан СМЕРШ с полномочиями военного времени!?
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21 час.
Александр Лагуткин
Почему в СК не создал экономический отдел, задачей которого было бы просто сравнивать у чиновников их расходы, стоимость того что они и их близкие родственники имеют  с их официальными доходами.  Откуда появляются у чиновников, сидящих якобы на окладах,  и у их родных   дворцы стоимостью в десятки миллионов долларов и в России, и за рубежом?  В США такое сравнение налоговиками ведется очень тщательно.   При несовпадении  сразу вопрос, - откуда доход и  почему с него не заплачен налог?
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21 час.
Valeriy Shershkov
с высказыванием согласны ... основные криминалы члены ЕР, партии власти ... это не чистка рядов - убирание зарвавшихся ... ротация в том, чтобы сменить (заменить) своими лояльными ... можно бы отнестись помягче, если бы они были настоящими специалистами ... мыслимый эксперимент : отними у таких должность, рядовой обыватель их  чушь слушать не захочет ...
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21 час.

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