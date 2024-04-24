В Министерстве обороны России разразился крупный скандал, связанный с задержанием заместителя министра Тимура Иванова.
«Тимур и его команда»: появятся ли в деле замминистра обороны новые фигуранты?
Комментарии
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Александр Лагуткин
Не везет нашему министру на заместителей. Причем начиная ещё с МЧС. И этот Иванов, делающий деньги на крови россиян в военное время, также скорее всего там не один. Это единая чиновничья система пожирающая Государство Российское. И нет сладу с этой гидрой. Одни армию обворовывают, другие наживаются на том, что завозят внутрь воюющей страны многомиллионную потенциальную армию боевиков ИГИЛ. Третьи снабжают врага топливом для бронетехники через н/п "Дружба". Вроде бы всё это и не специально, но в целом эта масса продажных чиновников и барыг создает условия для дестабилизации внутренней обстановки в стране, с её последующим развалом и уничтожением. Это работа на врага. Это предательство государства и народа России. И почему до сих пор не воссоздан СМЕРШ с полномочиями военного времени!?
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21 час.
Александр Лагуткин
Почему в СК не создал экономический отдел, задачей которого было бы просто сравнивать у чиновников их расходы, стоимость того что они и их близкие родственники имеют с их официальными доходами. Откуда появляются у чиновников, сидящих якобы на окладах, и у их родных дворцы стоимостью в десятки миллионов долларов и в России, и за рубежом? В США такое сравнение налоговиками ведется очень тщательно. При несовпадении сразу вопрос, - откуда доход и почему с него не заплачен налог?
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21 час.
Valeriy Shershkov
с высказыванием согласны ... основные криминалы члены ЕР, партии власти ... это не чистка рядов - убирание зарвавшихся ... ротация в том, чтобы сменить (заменить) своими лояльными ... можно бы отнестись помягче, если бы они были настоящими специалистами ... мыслимый эксперимент : отними у таких должность, рядовой обыватель их чушь слушать не захочет ...
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21 час.
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