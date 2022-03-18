AMD подтвердила, что выпустит новую платформу 4800S Desktop Kit

Компания AMD подтвердила, что готовит к выпуску обновлённый мини-ПК AMD 4800S Desktop Kit. На своём официальном форуме производитель опубликовал сообщение, в котором рассказал о новой технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR).
Компания AMD подтвердила, что готовит к выпуску обновлённый мини-ПК AMD 4800S Desktop Kit. На своём официальном форуме производитель опубликовал сообщение, в котором рассказал о новой технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR).
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