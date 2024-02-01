Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора ж...

Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling WorldРазработчик FireWo Games и издатель Thermite Games объявили о своем сотрудничестве для запуска “массивной ролевой игры в жанре симулятора жизни с открытым миром” The Bustling World.