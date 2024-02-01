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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора ж...

Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора ж...

Первый трейлер масштабной изометрической ролевой игры в жанре симулятора жизни The Bustling WorldРазработчик FireWo Games и издатель Thermite Games объявили о своем сотрудничестве для запуска “массивной ролевой игры в жанре симулятора жизни с открытым миром” The Bustling World.

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