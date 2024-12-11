«Ужин для больного стоял на полу»: дочь пациента краснодарской больницы жалуется на плохой уход за ее отцом

«Ужин для больного стоял на полу»: дочь пациента краснодарской больницы жалуется на плохой уход за ее отцомВ Краснодаре дочь пациента Зиповской больницы пожаловалась на плохое отношение медперсонала к ее отцу.
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