В Смоленской области 58 заброшенных зданий находятся в федеральной собственности

На данный момент составляется реестр таковых по всей стране На территории Смоленской области проводится работа по выявлению федеральной собственности, которая находится в неудовлетворительном состоянии или не используется по своему назначению.
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