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Вести Севастополь

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В Севастополе нашли боеприпас при прокладке водовода

В Севастополе нашли боеприпас при прокладке водовода

Артснаряд времён ВОВ отправили на утилизацию.Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружиен во время земляных работ по прокладке водопровода для дачных участков на северной стороне Нахимовского района.

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