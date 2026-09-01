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Царьград

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Путин сказал два слова, уезжая. В Киеве "обрушения" – пошли "30 часов ада"

Путин сказал два слова, уезжая. В Киеве "обрушения" – пошли "30 часов ада"

Киев и Одесса под плотным огнём – противник получил десятки ракет. Летели крылатые "Калибры", гиперзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры-М".

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