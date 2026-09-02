Экономика-верблюд, возрождение Ан-2 и соколы Татарстана: первый день ВЭФ-2026

Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум (ВЭФ). За 11 лет он стал уникальной площадкой, где обсуждается развитие Дальнего Востока и всей России, а также укрепляются связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.