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Медицина 2.0

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Ученые выяснили, как долго можно сидеть, прежде чем возрастет риск развития рака

Ученые выяснили, как долго можно сидеть, прежде чем возрастет риск развития рака

Нам давно известно, что слишком много сидения вредно для здоровья. Многочисленные исследования показали, насколько пагубным может быть длительное пребывание в сидячем положении.

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