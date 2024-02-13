ОСН: перловка помогает похудеть, но может вызвать диарею и метеоризм

Перловая крупа обладает многими полезными качествами. В том числе она полезна для кожи за счет клетчатки и коллагена, нормализует работу сердца и поддерживает состояние костей, волос и ногтей, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.
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