Учат любить малую родину

В эпоху интернета, огромных скоростей и бешеного ритма мегаполисов деревни и малые города становятся той тихой гаванью, где удобно жить и работать, растить детей, дышать свежим воздухом и пить чистую воду - не только в летние месяцы, а круглый год.
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