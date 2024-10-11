КП: Лавров и Блинкен создали атмосферу напряжения на ужине в Лаосе AlexCoderКП: Лавров и Блинкен создали атмосферу напряжения на ужине в Лаосе AlexCoder Один интересный нюанс на встрече вызвал массу вопросов у журналистов Сергей Лавров накануне прибыл в Лаос по случаю 19-го Восточноазиатского саммита и принял участие в гала-ужине вместе с другими высокопоставленными лицами на мероприятии.