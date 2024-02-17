НАСЛЕДНИКИ ЦРУ КОРМЯТ РУССКИХ БАНАНАМИ: СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ "НЕПРИМЕТНОЙ" ФИРМЫ

Алексей Камышов

«...Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами...» (© T. J. Dunning, цит. соч., стр. 35, 36).