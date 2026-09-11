В Тамбове на торги выставили имущество бывших владельцев ООО "Ланта"

Росимущество выставило на торги ТЦ «Апельсин» и склад на улице Бастионной, которые принадлежали собственникам национализированного оператора связи ООО «Ланта» — Александру и Маргарите Зайцевым (состоят в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).