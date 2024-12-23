Глава ведомства запросил доклад по обстоятельствам ДТП с участием школьного автобуса в Республике Башкортостан

В средствах массовой информации сообщается о произошедшем 23 декабря 2024 года в Балтачевском районе Республике Башкортостан дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса и бензовоза, в результате которого пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.