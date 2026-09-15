МИД РФ предостерег западных политиков от поездок на Украину

Мария Захарова, представитель МИД РФ, обратилась к западным дипломатам с предупреждением о рисках поездок на Украину, заявив, что их безопасность не гарантируется.
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