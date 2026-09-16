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Регионы России

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Российские фигуристы оспорят отказ ISU в допуске на международные турниры в CAS

Российские фигуристы оспорят отказ ISU в допуске на международные турниры в CAS

Российские фигуристы, лишённые допуска к международным турнирам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), в ближайшее время подадут иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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