Остались одиночные солдаты ВСУ: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск

Российские подразделения продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в ДНР. Официальное сообщение об этом появилось 19 сентября: по данным Минобороны, в городской застройке обоих населенных пунктов остаются лишь отдельные украинские военнослужащие.
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