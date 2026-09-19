Остались одиночные солдаты ВСУ: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск

Российские подразделения продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в ДНР. Официальное сообщение об этом появилось 19 сентября: по данным Минобороны, в городской застройке обоих населенных пунктов остаются лишь отдельные украинские военнослужащие.