МВД Медиа: В Донецке обнаружили наркоферму у пенсионера

В Донецке задержан 67-летний мужчина за создание наркофермы. В его оранжерее полиция обнаружила 129 кустов каннабиса, более 1 кг марихуаны и оружие.
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