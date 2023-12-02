Подросток пострадал при столкновении двух иномарок в Волхове

С травмами средней степени тяжести школьник направлен на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии в Ленинградской области, в результате которой пострадал 16-летний подросток, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
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