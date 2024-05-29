Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смс с неожиданными поворотами, признаниями и юмором

15 смс с неожиданными поворотами, признаниями и юмором

В переписке может случиться что угодно. Мало того, что жизнь преподносит сюрпризы и у самих собеседников могут быть свои тараканы в голове, так еще случаются опечатки или недоставленные сообщения, которые всех путают.

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