15 смс с неожиданными поворотами, признаниями и юмором

В переписке может случиться что угодно. Мало того, что жизнь преподносит сюрпризы и у самих собеседников могут быть свои тараканы в голове, так еще случаются опечатки или недоставленные сообщения, которые всех путают.
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