Mayo Clinic публикует результаты крупнейшего анализа по снижению уровня «плохого» холестерина

Mayo Clinic опубликовала результаты масштабного исследования, посвященного поиску оптимального способа снижения уровня «плохого» холестерина ЛПНП у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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