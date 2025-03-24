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Mayo Clinic публикует результаты крупнейшего анализа по снижению уровня «плохого» холестерина

Mayo Clinic опубликовала результаты масштабного исследования, посвященного поиску оптимального способа снижения уровня «плохого» холестерина ЛПНП у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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