Дима Билан после операции опять оказался в больнице

Некоторое время назад певец Дима Билан оказался на операционном столе из-за проблем с ЖКТ. Фото: из открытых источников В начале апреля артист перенес оперативное вмешательство, и сообщил поклонникам, что на восстановление уйдет около месяца.
Некоторое время назад певец Дима Билан оказался на операционном столе из-за проблем с ЖКТ. Фото: из открытых источников В начале апреля артист перенес оперативное вмешательство, и сообщил поклонникам, что на восстановление уйдет около месяца.
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