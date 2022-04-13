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Дима Билан после операции опять оказался в больнице

Дима Билан после операции опять оказался в больнице

Некоторое время назад певец Дима Билан оказался на операционном столе из-за проблем с ЖКТ. Фото: из открытых источников В начале апреля артист перенес оперативное вмешательство, и сообщил поклонникам, что на восстановление уйдет около месяца.

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