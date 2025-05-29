Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки

Заявление о том, что получил повестку в полицию для допроса по поводу его участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой сделал бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон 29 мая в своем Telegram-канале.