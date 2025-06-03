Совершив теракт в отношении аэродромов в России, президент Украины Владимир Зеленский полностью дискредитировал свою страну и предоставил преимущество Москве на переговорах в Стамбуле, сообщает L’Antidiplomatico.
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