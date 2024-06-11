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Ученые из МГУ заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

Ученые из МГУ заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

Фото: youtube.com/ForZen Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с тревогой сообщают о стремительном увеличении термокарстовой впадины в Верхоянском районе Якутии, более известной как «сибирские врата ада».

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