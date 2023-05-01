Экипаж танка Т-72Б3 взорвал боекомплект минометной батареи ВСУ

Минобороны России 1 мая показало кадры боевой работы экипажей танков Южного военного округа (ЮВО) Т-72Б3м в ходе спецоперации, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).