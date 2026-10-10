МАГАТЭ: с марта на Запорожскую АЭС не поставляют дизельное топливо

На Запорожской АЭС выразили тревогу из-за отсутствия поставок дизельного топлива с марта. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал срочно увеличить запасы топлива до зимы, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности.
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