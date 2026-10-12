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Специалист Еременко: новые правила экспорта КНР осложнят поставки авто в Россию

Специалист Еременко: новые правила экспорта КНР осложнят поставки авто в Россию

Введенное в КНР ужесточение требований к экспорту автомобилей повлияет на российский рынок. Трудностей с ремонтом станет меньше, но поставки машин без разрешения заводов-производителей осложнятся, объяснил начальник Управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко в беседе с «Российской газетой».

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